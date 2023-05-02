Більше 10 років аграрій з Дніпропетровщини ішов до здійснення мрії. Павло Рогоза висадив горіховий сад і чекає на врожай американського фундука - до 4 тон з гектару. Чоловік розповідає: справа була під загрозою через кошти. Найдороговартісніше - система зрошення та спецобладанння. Фермер подав заявку на отримання гранту від держави на 5 мільйонів гривень. Його бізнес-план пройшов перевірку, погодження і вже сьогодні пів поля засаджено.

Ми знайшли цю ділянку землі, яка була заброшена. Я пішов до селищного голови, написав бізнес-план. Запропонував, що я тут створю робочі місця, що я окультурю, землю відновлю. І потім почався процес відновлення.

Павло Рогоза почав займатися землею ще у 2010-у. Веде нас вже своїм полем у 23 гектари, і розповідає про довгий шлях. Адже лише цьогоріч він зміг посадити свій перший урожай і цим втілити мрію у життя - про власний горіховий сад.

Фундук американський сорту Янхіл. З одного гектару даватиме до чотирьох тон вражаю. Але це лише через 8 років.

Сам процес посадки, він не складний. Береться саджанець. Підсипається волога земля. Вставляється саджанець по коричневу шийку. Засипається вологим грунтом, обовʼязково притрамбовується. Ну і так 9,5 тисяч саджанців, з яких більше 4 тисяч ми вже посадили.

Саджанці обійшлися господарю у майже мільйон гривень. Їх купував за власні кошти. Та найдороговартісне, то система зрошення та спецобладнання. На це чоловік почав шукати гроші. Подав заявку на агрогрант.

Павло Рогоза – фермер:

Це досить непроста справа, тому що на сьогодні всього близько 6 відсотків з поданих заявок отримали позитивне рішення.

Найголовніше - грамотно скласти бізнес-план, розповідає Павло. І от чоловік -серед цих щасливчиків, які отримали кошти. В Мінагрополітики погодили грант на майже 5 мільйонів гривень. Частину коштів вже витратив.

Павло Рогоза – фермер:

Мета використання гранту - це система зрошення. В мене вона, вартість системи зрошення мільйон 400 тисяч гривень і резервуар під зрошення - ще близько 300 тисяч гривень. Я буду вкористовувати не весь грант, а всього десь приблизно половину.

За договором грантової програми впродовж п'яти років отримувач має повернути 50 відсотків від суми. Альтернатив таким умовам не багато, зізнається Павло. Вже за кілька днів він планує завершити посадку саджанців, і візьметься за встановлення системи зрошення і запрошує через роки три на перший врожай.