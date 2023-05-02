Під Сімферополем на базі російських прикордонників пролунав вибух [ Редагувати ]
У тимчасово окупованому Криму на базі російських прикордонників під Сімферополем пролунав вибух.
Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".
База знаходиться неподалік аеропорту Сімферополя біля селища Шкільне.
Ані так звана "влада" тимчасово окупованого півострова, ані офіційні джерела поки що ніяк не коментували інцидент.
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