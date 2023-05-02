У росії знову підірвали залізницю: у мережі показали перші кадри [ Редагувати ]
У вівторок, 2 травня, у Брянській області рф підірвали залізницю. Через це 20 вагонів вантажного складу зійшли з колій.
Про це повідомляють росЗМІ.
"Сьогодні о 19:47 на неелектрифікованому одноколійному перегоні Сніжецька - Білі Береги у Брянській області через "незаконне втручання" у роботу залізничного транспорту відбулося сходження локомотива та близько 20 вагонів вантажного поїзда", - йдеться у заяві.
За попередньою інформацією, постраждалих немає, відкритого горіння немає. На місці працюють міські пожежні розрахунки, також направлені пожежний та два відновлювальні поїзди.
Telgram-канали повідомляють, що було чутно три вибухи, а "диверсантів" вже шукають.
Губернатор Брянської області рф Олександр Богомаз повідомив, що спрацював невстановлений вибуховий пристрій.
"Постраждалих немає. В результаті з рейок зійшов локомотив та кілька вагонів вантажного складу. Усі оперативні служби працюють на місці", - сказав губернатор.
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