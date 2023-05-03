Британія не передаватиме Україні гелікоптери Apache, але шукає постачальників ракет великої дальності [ Редагувати ]
Уряд Великобританії не передаватиме Україні гелікоптери Apache, однак Міноборони Королівства шукає постачальників ракет великої дальності та бронетехніки для ЗСУ. Про це йдеться у відповіді представників Міноборони на питання членів британського парламенту, опублікованих 2 травня.
"Уряд зараз не має планів передавати Україні вертольоти Apache", - сказано у відповіді заступник голови відомства Аннабель Голдін.
Інший заступник голови Міноборони Джеймс Хіпі повідомив, що зараз влада Королівства планує виділити кошти з Міжнародного фонду допомоги Україні для оплати систем ППО та озброєння великої дальності.
На сайті британського уряду зазначено, що до 4 травня приймаються заявки від потенційних постачальників "ракет з дальністю в 100-300 км, наземного, морського або повітряного базування, з корисним навантаженням (включає масу бойової частини - ред.) від 20 до 490 кг".
Перевага надаватиметься ракетам, які важко перехопити, які мають можливості для протидії засобам ППО та стійкі до дії засобів РЕБ.
Напередодні Данія виділила Україні пакет військової допомоги на $250 млн.
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