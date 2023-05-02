Данський парламент проголосував 2 травня за надання Україні пакету військової допомоги вартістю 1,7 млрд крон ($250 млн). Про це повідомляє Міністерство оборони Данії.

У новий пакет військової допомоги входять засоби ППО, техніка для розмінування, тягачі для буксирування бронетехніки, військові мости, прилади нічного бачення та боєприпаси.

В. о. міністра оборони Данії Трольс Лунд Пульсен заявив:

Ми знаємо, що росіяни закріпилися на окупованих територіях України траншеями, мінними полями та іншими загородженнями, які мають зупинити український наступ. Зміст пакету важливий для того, щоб прокласти шлях українським танкам та бронетанковій піхоті на передовій.

За останній рік Данія надала Україні військову допомогу на суму 9,5 млрд крон ($1,43 млрд).

Зокрема до літа Данія передасть Україні САУ Caesar і танки Leopard 1.