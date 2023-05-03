Ігнат прокоментував "атаку" дронів на Кремль [ Редагувати ]
росія постійно намагається показати ескалацію з боку України. Сьогоднішня "атака" дронів на Кремль не є винятком.
Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Радіо Свобода".
"Я не можу сказати прямо що це взагалі відбувалося і наскільки це ефективно. Там прапор видно на тому відео, він навіть не похитнувся. І жодних якихось наслідків від цього немає", - сказав Ігнат.
Він зазначив, що "якщо росія намагається показати ескалацію з боку України - то вона так робить завжди".
"Вони навіть розповідають, що ми по своїх житлових будинках ракетами б'ємо. Власне тут саме такий варіант. Над самим центром столиці, над будівлею, де президент їхній сидить, відбуваються такі речі. Для мене це виглядає як мінімум дивно. Можемо очікувати і якихось провокацій від них", - додав речник.
Нагадаємо, сьогодні вночі в районі Кремля пролунали вибухи.
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