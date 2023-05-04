"Це станеться, коли ми переможемо": Зеленський хоче побачити путіна у Гаазі [ Редагувати ]
У четвер, 4 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що російського диктатора володимира путіна потрібно притягнути до відповідальності за злочини, скоєні в Україні. Це має статися у Міжнародному кримінальному суді у Гаазі.
Про це він сказав під час виступу у суді Гааги.
Безумовно ми всі хочемо бачити тут іншого володимира, хочемо бачити його в Гаазі. Того, який заслуговує бути засудженим за злочинні дії, і це має бути здійснено тут, у столиці міжнародного права.
Зеленський впевнений, що путін буде притягнутий до відповідальності після перемоги України у війні, яку розв'язав російський диктатор.
Я впевнений, це станеться, коли ми переможемо, а ми переможемо не лише на полі бою, не лише у двобої з агресією. Подивіться, як країни світу об'єдналися довкола допомоги українцям.
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