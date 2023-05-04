У четвер, 4 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що російського диктатора володимира путіна потрібно притягнути до відповідальності за злочини, скоєні в Україні. Це має статися у Міжнародному кримінальному суді у Гаазі.

Про це він сказав під час виступу у суді Гааги.

Безумовно ми всі хочемо бачити тут іншого володимира, хочемо бачити його в Гаазі. Того, який заслуговує бути засудженим за злочинні дії, і це має бути здійснено тут, у столиці міжнародного права.

Зеленський впевнений, що путін буде притягнутий до відповідальності після перемоги України у війні, яку розв'язав російський диктатор.