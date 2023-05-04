Зеленський зустрівся з прем'єром Нідерландів [ Редагувати ]
У четвер, 4 травня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Про це повідомляє NOS.
Він проведе з ним переговори у тристоронньому форматі із прем'єр-міністром Бельгії.
За інформацією ЗМІ, глава держави Володимир Зеленський прибув в Катсгейс до офіційної резиденції прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Трохи пізніше до розмови долучився і прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо.
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