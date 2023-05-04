Що відбувається на фронті 4 травня: карти від британської розвідки [ Редагувати ]
Окупанти продовжують наступати на трьох напрямках на сході України. Бійці ЗСУ відбивають атаки ворога та не дають армії рф просуватися. Про це повідомляє Міноборони Британії в Twitter.
За даними карти від розвідки Британії, епіцентром бойових дій залишається схід України. Війська ведуть атаки на Бахмутському напрямку, поблизу Авдіївки та на лінії Куп'янськ-Лиман - на заході Луганської області.
На інших ділянках фронту ситуація стабільна, ворог там перейшов в оборону. У Запорізькій та Херсонській областях тривають локальні бої.
Армія рф продовжує активно обстрілювати населені пункти на лінії та поблизу лінії фронту.
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