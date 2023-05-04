Мера Одеси Геннадія Труханова взяли під варту в рамках справи одеського заводу "Краяну". Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

4 травня 2023 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу одному з обвинувачених у справі Одеського"Краяну" - міському голові Одеси. Зважаючи на те, що обвинувачений не вніс 30,866 млн грн застави, визначеної судом, прокурор звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

ВАКС застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 13,420 млн грн застави.



На виконання рішення суду обвинуваченого взято під варту в залі суду.



Нагадаємо, Одеський міський голова Труханов та інші особи обвинувачуються у заволодінні коштами бюджету в сумі понад 92 млн грн внаслідок реалізації схеми придбання у комунальну власність приміщення адміністративного корпусу колишнього заводу "Краян" за вдвічі завищеною ціною.