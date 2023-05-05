Дубенський район став першим і на Рівненщині, і загалом в Україні, де усі громади, а таких тут - дев'ятнадцять - відтепер мають своїх поліцейських офіцерів.

Поліцейських стане більше - на виклики приїжджатимуть швидше. На Рівненщині відсьогодні запрацював проєкт "Поліцейський офіцер громади". Він є пілотним в Україні у рамках реформування поліції. Для реалізації обрали Дубенський район, де мешкає 170 тисяч жителів. Хто такий поліцейський офіцер громади і яка його функція - дивіться у сюжеті.

Дубно - це моє рідне місто, де я народилася, де я проживаю. Я його люблю і я буду його захищати.

Євгенія Кундеус в поліції служить вже одинадцятий рік. Нещодавно пройшла відбір, навчання і тепер вона - офіцер громади.

Євгенія Кундеус, поліцейська офіцерка громади:

У нас доволі такий важкий час для нашої країни, але злочинність нікуди не дівається, оскільки на Сході хлопці захищають нас, ми й собі будемо все робити тут задля безпеки наших громадян.

Сьогодні Євгенія офіційно заступила на свою нову посаду. Ключі від службової автівки отримує від керівника Нацполіції.

Разом із Женею новенькі поліцейські автівки та службову зброю отримали ще 27 поліцейських офіцерів громад. Серед них і Любов Целковська. Поки її чоловік захищає країну у лавах ЗСУ, вона бере під свою охорону рідну Млинівську громаду.

Любов Целковська, поліцейська офіцерка громади:

Населених пунктів у мене буде вісім. Кількість населення у мене чотири тисячі. Буду намагатися втілювати всі задуми, тримати все під контролем і надалі заслуговувати довіру населення.

Поки Люба на шикуванні - її підтримує мама та донечка Вероніка.

Любов Целковська, мама офіцерки:

Ми - військові, і вона захотіла в поліції служити. Ми її всі підтримуємо.

Загалом на Дубенщині відтепер нестимуть службу понад чотири десятки поліцейських офіцерів громад. Вони забезпечуватимуть порядок у всіх містах і селах району.

Андрій Левченко, начальник відділу взаємодії з громадами Дубенського районного відділу поліції:

Основний принцип роботи поліцейського офіцера громади - це підвищити рівень довіри населення до поліції. Це робота, яка повинна покращувати безпекове середовище в громаді й комфорт громадян.

Відтак, Дубенський район став першим і на Рівненщині, і загалом в Україні, де усі громади, а таких тут - дев'ятнадцять - відтепер мають своїх поліцейських офіцерів.

Всеволод Пекарський, начальник Дубенської районної військової адміністрації:

Для нас це непересічна подія, дуже складова і вагома, бо сьогодні як в Україні тисячі чоловіків пішли захищати кордони України від російської навали й забезпечити безпеку їхніх дружин, жінок, батьків і дітей і безпеку Дубенського району - це надважливо.

Реалізовуватиметься ініціатива у рамках проєкту "Поліцейський офіцер громади". Правоохоронці мають стати ближчими до людей та оперативніше реагувати на заяви та звернення.

Іван Вигівський, т.в.о. голови Нацполіції України:

Ми, як складова оборони, з одного боку, повинні захищати зі зброєю в руках нашу державу від збройної агресії ворога, але функцію внутрішнього порядку безпеки ніхто не полишає. Відчуття безпеки для громадян - це першочергове на сьогодні. Тим паче під час війни.

За задумом проєкту, поліцейські офіцери мусять взяти під свій захист кожен населений пункт нашої країни. На своє перше чергування невдовзі заступить і Євгенія.