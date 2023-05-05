Україна повернула тіла ще 80 загиблих захисників [ Редагувати ]
Україна повернула тіла ще 80 загиблих оборонців. Про це повідомляє Мінреінтеграції.
Сьогодні вдалося повернути додому тіла 80 полеглих захисників. Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.
Зазначимо, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.
Тіла наших захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання.
Нагадуємо, працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. Повідомити про зниклих також можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можете надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.
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