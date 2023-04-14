У пятницю, 14 квітня, вдалося повернути додому тіла 82 загиблих українських військових. Про це повідомило Мінреінтеграції.

Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.



Зазначимо, що передача тіл загиблих оборонців здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції.



Нагадуємо, працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. Повідомити про зниклих також можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можете надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.