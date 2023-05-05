Збірна України з кьорлінгу вперше в історії стала чемпіоном Європи [ Редагувати ]
Українці вперше в історії стали чемпіонами Європи з кьорлінгу. Чоловіча збірна України з кьорлінгу здобула "золото" континентальної першості у дивізіоні С, яка проходила у місті Дамфріс (Велика Британія).
У фінальному поєдинку підопічні Ерккі Лілла переконливо перемогли команду Ліхтенштейну - 10:2.
Наші чемпіони: Едуард Ніколов, Ярослав Щур, Артем Сугак, Владислав Коваль та Артем Гасинець.
З наступного сезону наша команда виступатиме у вищому за класом дивізіоні В.
До цього найкращим результатом чоловічої збірної України з кьорлінгу було "срібло" чемпіонату Європи-2022 (дивізіон С).
Едуард Ніколов, Ярослав Щур, Артем Сугак, Владислав Коваль та Артем Гасинец
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