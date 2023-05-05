Українці вперше в історії стали чемпіонами Європи з кьорлінгу. Чоловіча збірна України з кьорлінгу здобула "золото" континентальної першості у дивізіоні С, яка проходила у місті Дамфріс (Велика Британія).

У фінальному поєдинку підопічні Ерккі Лілла переконливо перемогли команду Ліхтенштейну - 10:2.

Наші чемпіони: Едуард Ніколов, Ярослав Щур, Артем Сугак, Владислав Коваль та Артем Гасинець.

З наступного сезону наша команда виступатиме у вищому за класом дивізіоні В.

До цього найкращим результатом чоловічої збірної України з кьорлінгу було "срібло" чемпіонату Європи-2022 (дивізіон С).

Едуард Ніколов, Ярослав Щур, Артем Сугак, Владислав Коваль та Артем Гасинец