У Криму ранок почався з "бабовни": подробиці [ Редагувати ]
В окупованому Криму зранку 6 травня пролунали декілька вибухів. Після цього місцеві жителі помітили дим.
Про це повідомляють Telegram-канали.
Вибухи чули жителі Красногвардійському районі окупованого півострова. Після цього місцеві почали публікувати кадри, на яких помітний дим.
"О 8:05 добрий пролунав гуркіт. Джанкой-Красногвардійськ. У Красногвардійську була дуже сильний хлопок", - пишуть місцеві.
Пізніше окупаційна "влада" Криму заявила, що нібито на півночі Криму спрацювала ППО.
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