В Повітряних силах офіційно підтвердили збиття "Кинджалу" над Києвом [ Редагувати ]
Під час нічної атаки, 4 травня, українські воїни збили російську гіперзвукову ракету Х-47 "Кинджал".
Про це пише в Telegram командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.
"Вітаю український народ з історичною подією! Так, ми збили "не имеющий аналогов" "Кинджал"! Сталось це під час нічної атаки 4 травня у небі Київської області. Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території Росії", - заявив Олещук.
Як відзначив командувач Повітряних сил, гіперзвукову ракету вдалось збити завдяки зенітно-ракетному комплексу Patriot.
"І ще одне, не потрібно бігти, як кажуть в Україні: поперед батька в пекло, завчасно оприлюднювати інформацію, якою може скористатися ворог! Ми обов’язково повідомлятимемо що, де, чим, і коли збили! На все свій час", - додав генерал-лейтенант.
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