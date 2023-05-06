Україна повернула 45 захисників "Азовсталі": Юсов розповів деталі обміну [ Редагувати ]
Серед звільнених з полону є й важкопоранені, і з важкими хворобами. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.
"Почуваються вони по-різному. Серед звільнених є й важкопоранені і з важкими хворобами. Але. тим не менш, сьогодні для України справді добрий день. Повернулись 45 захисників Азовсталі. І це обмін, який готувався найдовше з листопада місяця. Попереду ще багато роботи, але станом на сьогодні 2324 українці звільнено з рашистського полону з початку повномаштабного вторгнення", - зазначив Юсов.
Він додав: "Згідно з усіма протоколами зараз насамперед це первинний медичний огляд. Їх доставляють, відбувається вся необхідна допомога, подальше лікування на місці. Всі інші потім відправляються у спеціальні реабілітаційні заклади, де триває робота над відновленням психологічним, фізичним. Разом із тим відбувається збір даних про умови утримання інших побратимів, які залишаються у полоні".
Також Юсов розповів, в яких умовах знаходились полонені.
"Полон держави, яка часто нехтує правилами, Женевськими конвенціями - це завжди складно і непросто. Зрозуміло, що є факти порушень вимог до утримань військовополонених. Умови різні і зрозуміло, що у російському полоні добре точно нікому немає", - резюмував він.
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