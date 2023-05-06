Атака в Бахмуті: у ЗСУ назвали основну атакуючу силу росії [ Редагувати ]
Основною силою ворога в плані атаки в Бахмуті поки що залишається ПВК Вагнера, попри заяви Євгена Пригожина про відступ "вагнерівців" з Бахмута. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий в ефірі телемарафону "Єдині новини".
23 рази за цю добу відбулися боєзіткнення з нею (ПВК "Вагнера", - ред.)на Бахмутському напрямку. 350 разів ворог обстріляв ствольною та реактивною артилерією наші позиції, 4 авіанальоти було. 138 окупантів знищили, 182 зазнали поранень, підбитий танк Т-72, САУ "Гвоздика", станція РЕБ, три безпілотники і три польові склади з БК. Важко говорити про снарядний голод.
За його словами, в Бахмуті поки немає військ Кадирова.
З того, що я бачив в публічному просторі, то тільки сьогодні вони обмінялися пропозиціями, що один готовий здати пост, а інший - зайти. Ні, ще немає їх на позиціях.
по темі
У четвер ввечері, 4 травня, під час збивання дрону над Києвом сталися пожежі в Солом'янському та Печерському районах столиці
У лікарні померла дівчинка, яка була поранена внаслідок удару росіян по Краматорську Донецької області
Окупанти заявляють про нову "атаку дронів" на Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї
Внаслідок ворожої атаки Херсонщини у середу, 3 травня, загинув відомий лікар-онколог Олександр Моргунов
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що жорстокість російського диктатора володимира путіна зашкалює