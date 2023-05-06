Основною силою ворога в плані атаки в Бахмуті поки що залишається ПВК Вагнера, попри заяви Євгена Пригожина про відступ "вагнерівців" з Бахмута. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий в ефірі телемарафону "Єдині новини".

23 рази за цю добу відбулися боєзіткнення з нею (ПВК "Вагнера", - ред.)на Бахмутському напрямку. 350 разів ворог обстріляв ствольною та реактивною артилерією наші позиції, 4 авіанальоти було. 138 окупантів знищили, 182 зазнали поранень, підбитий танк Т-72, САУ "Гвоздика", станція РЕБ, три безпілотники і три польові склади з БК. Важко говорити про снарядний голод.

За його словами, в Бахмуті поки немає військ Кадирова.