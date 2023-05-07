В ніч проти неділі, 7 травня, українські військові виявили над Києвом та знищили російський розвідувальний безпілотник. Про це повідомляється у Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації.

Ворожий БПЛА було виявлено під час нічної повітряної тривоги у повітряному просторі столиці.

Силами та засобами протиповітряної оборони дрон противника було знищено.

Попередньо, інформація щодо потерпілих чи руйнувань відсутня. Данні уточнюються.

Чиновник також вкотре закликав киян не нехтувати сигналами повітряних тривог.