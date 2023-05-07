На Миколаївщині російська ракета влучила у підприємство [ Редагувати ]
У неділю, 7 травня, речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про те, що російська авіація вночі випустила ракети по Миколаївській області. Одна з них влучила на територію підприємства.
Про це вона сказала в ефірі телемарафону.
Вночі відбулася ракетна атака з повітря. Використовувалися літаки стратегічної авіації, які ворог спрямовував по півдню, зокрема, ракети Х-22. Це не високоточні ракети. Цілком ймовірно, що хотіли саме вивідати, де і які системи протиповітряної оборони готові працювати.
Гуменюк зазначила, що одна з ракет влучила у промислове підприємство у Миколаївській області. Також є влучання у поля. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.
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