Керівник військової розвідки України Кирило Буданов відповів на російські звинувачення в тероризмі. Він заявив, що українські військові продовжать знищувати окупантів по перемоги.

Про це повідомляє керівник ГУР Міноборони в інтерв'ю Yahoo News.

Журналісти попросили Буданова прокоментувати звинувачення росії щодо "терактів" та загибелі доньки російського ідеолога Олександра Дугіна. Розвідник відкинув звинувачення російських силовиків.

"Не продовжуйте цю тему. Все, що я прокоментую, це те, що ми вбивали росіян і будемо вбивати росіян будь-де на цьому світі до повної перемоги України", - сказав він.