"Ми вбивали і будемо вбивати росіян": Буданов про російські звинувачення в тероризмі [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Керівник військової розвідки України Кирило Буданов відповів на російські звинувачення в тероризмі. Він заявив, що українські військові продовжать знищувати окупантів по перемоги.
Про це повідомляє керівник ГУР Міноборони в інтерв'ю Yahoo News.
Журналісти попросили Буданова прокоментувати звинувачення росії щодо "терактів" та загибелі доньки російського ідеолога Олександра Дугіна. Розвідник відкинув звинувачення російських силовиків.
"Не продовжуйте цю тему. Все, що я прокоментую, це те, що ми вбивали росіян і будемо вбивати росіян будь-де на цьому світі до повної перемоги України", - сказав він.
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