"Нам обіцяють дати боєприпаси": Пригожин каже, що йому "пообіцяли" Суровікіна в допомогу [ Редагувати ]
Власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що отримав від Міноборони рф запевнення, що його найманці у Бахмуті отримають боєприпаси.
Про це повідомляє пресслужба Пригожина.
"Нам обіцяють дати боєприпаси і озброєння стільки, скільки нам потрібно для продовження подальших дій. Нам клянуться, що на фланзі буде виставлено все те, що необхідно, щоб нас не підрізав противник", - заявив Пригожин.
При цьому власник ПВК стверджує, що його бойовикам у Бахмуті "дозволили діяти так, як вони вважають за потрібне", а також нібито пообіцяли залучити генерала Сергія Суровікіна, який раніше командував окупантами в Україні.
"Нам дають Суровікіна як людину, яка ухвалюватиме всі рішення в рамках бойових дій ПВК "Вагнер" у взаємодії з Міністерством оборони", - сказав Пригожин.
Нагадаємо, 5 травня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про нібито виведення його найманців з Бахмута 10 травня. Причиною цього він називав "снарядний голод".
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