Сварка голови ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина з Міністерством оборони росії має на меті виключно відволікання уваги. Сьогодні ж українцям необхідно зосередитись на майбутньому наступі наших воїнів.

Про це пише в Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Образлива публічна дискусія в "спец-трикутнику" Пригожина-Кадирова-Шойгу за мовчазної співучасті Суровікіна взагалі не потребує обговорення…", - пише Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, сварка в керівництві росії довкола Бахмуту має на меті лише відволікання уваги.

"Зараз головне - передгрозова тиша, накопичення зброї та руйнування російського тилу…", - додав Подоляк.

Нагадаємо, 5 травня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про нібито виведення його найманців з Бахмута 10 травня. Причиною цього він називав "снарядний голод".