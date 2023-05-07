Кінокомпанія Universal Pictures найближчим часом випустить новий трейлер фільму "Оппенгеймер" (Oppenheimer) від Крістофера Нолана ("Початок", "Темний лицар", "Інтерстеллар", "Дюнкерк", "Тенет"), однак він уже утік у мережу.

Стрічка розповість про роботу та життя фізика-теоретика та професора Каліфорнійського університету в Берклі Роберта Оппенгеймера, який очолював у Другу світову проект США зі створення ядерної зброї "Манхеттенський проект".

Оппенгеймера грає ірландський актор Кілліан Мерфі. Крім того, у ролику можна побачити Роберта Дауні-молодшого, який виконує роль голови комісії з атомної енергії США Льюїса Штрауса.

Крім Мерфі та Дауні-молодшого, у картині з'являться Кеннет Брана, Метт Деймон, Емілі Блант, Гері Олдмен, Флоренс П'ю, Рамі Малек та інші.

Реліз "Оппенгеймера" відбудеться 21 липня.