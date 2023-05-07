Військові попередили про ризик ракетних ударів [ Редагувати ]
Сьогодні, 7 травня, українців попередили про "надзвичайно високу" загрозу ракетного удару.
Про це повідомляє в Telegram спікер ОК "Південь" Владислав Назаров.
"На тлі активності російської стратегічної авіації загроза ракетного удару надзвичайно висока", - сказав спікер.
За його даними, в ворожому корабельному угрупованні в Чорному морі наразі знаходяться:
17 одиниць продовжують чергування;
4 надводних ракетоносії;
Загалом до застосування готові 32 "Калібри".
по темі
Росія буде в паніці, коли почнеться контрнаступ Збройних сил України
У неділю, 7 травня, російські окупанти обстріляли Нікополь
Цього тижня українські партнери відзначились щодо допомоги, яку вони зможуть надати Україні та українцям
У неділю, 7 травня, російські окупанти обстріляли Чугуївський район Харківської області. Унаслідок обстрілу постраждала одна людина
У четвер вночі, 4 травня, російські окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області. По місту ворог завдав ракетних ударів