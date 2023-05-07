Окупанти обстріляли Сумську та Чернігівську області: є пошкодження [ Редагувати ]
У неділю, 7 травня, російські окупаційні війська завдали ударів по Чернігівській і Сумській областях. Загалом зафіксовано понад 100 "прильотів".
Про це повідомляє оперативне командування "Північ" та Сумської ОВА.
Так, у Сумській області росіяни завдавали ударів по:
Білопільської громади з мінометів та ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу сталося загоряння приватного домоволодіння;
Середино-Будській громаді зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу міста Середина-Буда пошкоджено дві квартири в багатоквартирному будинку та складське приміщення;
Великописарівській громаді - ворог скинув 20 мін;
Юнаківській громаді зі ствольної артилерії;
Новослобідській громаді з мінометів;
Краснопільській громаді зі ствольної артилерії;
Зноб-Новгородській громаді зі ствольної артилерії. Унаслідок обстрілу в смт Зноб-Новгородське пошкоджено ЛЕП, три приватні будинки та приватний автомобіль;
Есманській громаді з артилерії.
При цьому Чернігівська область також потрапила під обстріл противника.
Так, з 15:45 до 15:55 зі ствольної артилерії окупанти стріляли по району н.п. Заріччя.
по темі
У суботу, 6 травня, окупанти вчергове обстріляли прикордонні території Сумської області.
Вночі росіяни нанесли авіаудар (2 авіабомбами КАБ) по навчальному закладу й підприємству в селищі Свеса. Зранку ворог бив з мінометів по території Новослобідської громади - 7 вибухів. Попередньо - без жертв
У понеділок зранку, 1 травня, у Сумському районі лунають вибухи
Правоохоронці задокументували наслідки російської агресії в Сумській області, що були спричинені ворожим обстрілом
Останніми днями спостерігається збільшення кількості обстрілів прикордонних територій Чернігівської області