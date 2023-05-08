Київ атакували 30 "шахедів": які наслідки (фото) [ Редагувати ]
Внаслідок нічної атаки іранських дронів-камікадзе "шахед" є руйнування у різних районах Києва, наразі відомо про 4 постраждалих. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
У Святошинському районі столиці:
- ймовірно, через падіння уламків пошкоджено 7 авто і ще 1 авто горіло.
- зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджені вікна, фасади;
- є падіння уламків на проїжджу частину.
- травмовано 5 осіб, їм надана медична допомога.
У Солом’янському районі:
- пошкоджено резервуар (5 т) з витоком дизельного палива (без загоряння);
- на стоянці пошкоджено 15 вантажних та 5 легкових авто.
- пошкоджено газову трубу високого тиску з послідуючим горінням газового факелу, газ перекрито, пожежу ліквідовано.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що є троє постраждалих на місці вибуху в Соломʼянському районі та один - в Святошинському.
Двох постраждалих в Святошинському районі госпіталізували медики.
Кличко повідомив про падіння уламків дрона на двоповерхову будівлю в Святошинському районі Києва.
Начальник КМВА Серій Попко повідомив, що "під час останньої повітряної тривоги, яка тривала понад 3,5 години, агресор намагався завдати удару своїми БпЛА".
За попередньою інформацією, це були іранські баражуючі боєприпаси "Shahed", які атакували столицю з різних напрямків. В повітряному просторі Києва було виявлено і знищено понад 30 ворожих дронів.
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