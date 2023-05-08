Зеленський пропонує 8 травня відзначати День пам’яті та перемоги над нацизмом (відео) [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді встановити в Україні 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
Про це йдеться у зверненні глави держави з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
8 травня Україна та вільний світ згадують про шість страшних років в історії людства. З 1939-го по 1945-й... Роки, які забрали життя мільйонів людей, зокрема 8 мільйонів українців. Роки окупації та звірств, кровопролитних боїв, бомбардувань, блокад і масових страт, Голокосту. Усього зла, яке нацизм приніс світу, приніс на нашу землю.
Зеленський нагадав, що саме 8 травня велич перемоги над нацизмом згадує більшість народів світу. І саме 8 травня 1945 року набрав чинності акт про беззастережну капітуляцію вермахту.
Саме 8 травня світ вшановує пам’ять усіх, чиї життя були забрані тією війною. Це чиста історія, без ідеологічних домішок. І це - історія нашого народу, наших союзників, усього вільного світу. Сьогодні ми повертаємо її нашій державі.
Сьогодні я подаю до Верховної Ради України законопроект, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.
Глава держави наголосив, що "ми не дозволимо присвоїти спільну перемогу народів антигітлерівської коаліції й не дамо брехати, ніби перемога могла відбутись і без участі якоїсь країни чи народу".
Згадуючи героїзм мільйонів українців у тій війні проти нацизму, ми бачимо такий же героїзм у діях наших воїнів зараз - нащадків тих, хто здобув перемогу - капітуляцію нацизму того дня, 8 травня 45-го року.
І ми пишаємося героїзмом українського народу! Тоді й зараз.
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