Нічна атака на Київ: Кличко розкрив деталі з місця влучання уламків дрону рф [ Редагувати ]
У понеділок, 8 травня, мер Києва Віталій Кличко побував біля багатоповерхівки, куди вночі влучили уламки російського дрону. Минулої ночі варвари влаштували наймасовішу атаку дронами-камікадзе.
Запустили майже 60 "шахедів". 36 із них летіли на столицю. Всі були збиті силами ППО. Однак уламки кількох дронів пошкодили деякі соціальни об’єкти та житловий багатоповерховий будинок у Святошинському районі.
"На щастя, обійшлося без жертв. Але поранені п’ятеро людей у двох районах міста. Троє з них- у багатоповерхівці. Двох постраждалих госпіталізували, одного з них прооперували. Лікарі кажуть, що загрози життю немає", - сказав він.
Міська влада надасть необхідну допомогу постраждалим та оперативно, після висновків спеціальної комісії, відновить пошкоджене житло.
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