У понеділок, 8 травня, мер Києва Віталій Кличко побував біля багатоповерхівки, куди вночі влучили уламки російського дрону. Минулої ночі варвари влаштували наймасовішу атаку дронами-камікадзе.

Запустили майже 60 "шахедів". 36 із них летіли на столицю. Всі були збиті силами ППО. Однак уламки кількох дронів пошкодили деякі соціальни об’єкти та житловий багатоповерховий будинок у Святошинському районі.

"На щастя, обійшлося без жертв. Але поранені п’ятеро людей у двох районах міста. Троє з них- у багатоповерхівці. Двох постраждалих госпіталізували, одного з них прооперували. Лікарі кажуть, що загрози життю немає", - сказав він.