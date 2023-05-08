В Україні масштабна повітряна тривога: що відомо [ Редагувати ]
У понеділок, 8 травня, по всій Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Її пов'язують зі зльотом російського винищувача МіГ-31К.
Про це свідчить мапа повітряних тривог.
За даними моніторингових каналів, було зафіксовано зліт МіГ-31К ВПС РФ з аеродрому "Саваслейка" у рф.
Зазначимо, що МіГ-31К - це потенційний носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал". Також його можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.
по темі
У понеділок, 8 травня, з-під завалів продовольчого підприємства в Одеській області після ракетного удару дістали тіло загиблого
У понеділок, 8 травня, мер Києва Віталій Кличко побував біля багатоповерхівки, куди вночі влучили уламки російського дрону
Громадянину, який отримав посвідчення учасника бойових дій та хоче оформити пільги на оплату житлово-комунальних послуг, потрібно звернутися до органу Пенсійного фонду України та подати заяви
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що очікування від контрнаступу Збройних сил України можуть бути переоцінені у світі