У понеділок, 8 травня, у російській Бєлгородській області місцева влада заявляє про так званий масований обстріл з боку ЗСУ. Нібито під "атаку" потрапило місто Шебекіно, там сьогодні вмикали сирени. Про це повідомляється у Telegam губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

Сьогодні під масований обстріл ЗСУ потрапило Шебекіно. Вперше обійшлося без постраждалих та пошкоджень. Вдруге один із снарядів розірвався поряд із трьома багатоквартирними будинками.

За його словами, в місті внаслідок цього обстрілу вибиті вікна та пошкоджено балкони. Нібито навіть є постраждалі, мова йде про чотирьох осіб.

Двоє від госпіталізації відмовилися, ще двох доставляють до районної ЦРЛ.

Влада міста Шебекіно, на тлі регулярних "ударів" по регіону, наказала на три дні - з 7 по 9 травня, припинити роботу підприємств громадського харчування, сфери послуг і культурно-дозвіллєвих установ.