ЗСУ під Куп’янськом та Лиманом знищили 50 військових рф - Череватий [ Редагувати ]
Українські військовослужбовці знищили 50 військових рф на Лиманському та Куп’янському напрямках.
Про це повідомляє речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
"У результаті боєзіткнення на Лиманському та Куп’янському напрямках вбито 50 окупантів, 96 зазнали поранень", - йдеться у заяві.
Зазначається, що За минулу добу там знищено два танки (Т-80 і Т-90). Окупанти завдали 447 обстрілів по позиціях Сил оборони.
"Також знищено дві БМП, безпілотник та два склади з боєприпасами", - додав Череватий.
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