На вулицях москви з’явились "червоні мітки" [ Редагувати ]
На вулицях москви з'явились червоні мітки у вигляді хрестів. Їх розмістили на асфальті.
Подекуди мітки на розі вулиць, подекуди – на посеред дороги. Про них стало відомо 8 травня.
Варто зазначити, що офіційно російські пропагандисти не коментували позначки.
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