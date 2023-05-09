У вівторок, 9 травня, в ефірі "Єдиних новин" на телеканалі "Інтер" боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії Володимир Назаренко розповів про оперативну ситуацію на Бахмутському напрямку.

Крім того, Назаренко розповів, чи збираються вагнерівці виходити з напрямку Бахмута:

Таке трактування має давати відповідні спецслужби, які точно знають, які точно розуміють і володіють певними даними, але хотів би просто зазначити наступне. Ми маємо розуміти, що ці зеки, злочинці...вони закінчуються. Ніхто не хоче помирати за тиждень, за три дні, за пʼять днів у посадках Бахмуту. Це по-перше.

"А по-друге, я хотів би запевнити всіх глядачів, що ніхто у серьоз в армії окупантів не буде, не хоче і не вважає можливим відпускати зеків, які засуджені за вбивство, за грабіж, за ґвалтування, яких просто признали, як дешеве мʼясо, їх ніхто не буде відводити, тому що задачі їх утилізувати у найбільш дешевий спосіб", - додав він.