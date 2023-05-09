Паспортний терор: чому окупанти припинили тиск у Мелітополі [ Редагувати ]
У вівторок, 9 травня, в ефірі "Єдиних новин" на телеканалі "Інтер" міський голова Мелітополя Іван Федоров, чому окупанти припинили паспортний тиск у місті.
Наразі ситуація двояка і виглядає наступним чином. Перш за все, на тих територіях, де ворог оголосив евакуацію, то там наразі не змушують отримувати рашисткі паспорти. А навпаки, всі міграційні служби, мобільні та постійної дислокації, виїхали з тимчасово окупованої території й нараз там не відбувається примус щодо паспортизації. І взагалі вони думають лише про евакуацію і мародерства та грабіж.
"Що стосується Мелітополя, то там ситуація з паспортами в ці дні виглядає наступним чином. З основного місця, де була розташована міграційна служба, це адміністративний центр наш мелітопольській. Ця структура виїхала, спалила всі документи. І що цікаво, ті хто були гастролери з росії, то вони попрощались з місцевими співробітниками, нам невідомо чи назавжди, чи на якійсь час", - додав він.
Що ще цікаво відносно паспортів, то вороги вже другий день обходять наших мешканців, які приймали участь у фейковому референдумі, ми ж розуміємо, що всі вони отримали паспорти "ерефії". Так от, в них забирають паспорти, видають спеціальну довідку і всім говорять терміново виїжджати з тимчасової окупації. Для чого вони це роблять - щоб скрити ті злочини, які вони чинили проведенням свого фейкового референдуму.
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