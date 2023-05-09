У вівторок, 9 травня, в ефірі "Єдиних новин" на телеканалі "Інтер" міський голова Мелітополя І​ван Федоров, чому окупанти припинили паспортний тиск у місті.

Наразі ситуація двояка і виглядає наступним чином. Перш за все, на тих територіях, де ворог оголосив евакуацію, то там наразі не змушують отримувати рашисткі паспорти. А навпаки, всі міграційні служби, мобільні та постійної дислокації, виїхали з тимчасово окупованої території й нараз там не відбувається примус щодо паспортизації. І взагалі вони думають лише про евакуацію і мародерства та грабіж.

"Що стосується Мелітополя, то там ситуація з паспортами в ці дні виглядає наступним чином. З основного місця, де була розташована міграційна служба, це адміністративний центр наш мелітопольській. Ця структура виїхала, спалила всі документи. І що цікаво, ті хто були гастролери з росії, то вони попрощались з місцевими співробітниками, нам невідомо чи назавжди, чи на якійсь час", - додав він.