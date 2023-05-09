Ракетний удар по Дніпру: багатоповерхівку евакуювали [ Редагувати ]
У вівторок вночі, 9 травня, завдали ракетного удару по Дніпру та області. Сили ППО збили всі 8 ворожих цілей. Про це повідомляється у Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Уламки ракети впали на чотириповерхівку у середмісті Дніпра. Постраждала жінка 1991 року народження, вона в лікарні. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що за попередніми даними в неї травма голови та хребта.
Зазначається, що в будівлі пошкоджено дах і перекриття між квартирами на 3 й 4 поверхах. Близько 40 людей довелося евакуювати.
Бойову частину ракети вивезли рятувальники та вибухотехніки з поліції для подальшого знищення.
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