Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що українські сили оборони ретельно готуються до майбутнього контрнаступу і почнуть його тоді, коли для цього буде "відповідний час", щоб "продемонструвати успіх". Про це пише Sky News.

Ми почнемо ... (контрнаступ ЗСУ, - ред.) коли буде відповідний час, коли він буде повністю готовий ... ми почнемо контрнаступ негайно, коли наше військове та політичне керівництво прийме рішення.

Прем'єр-міністр додав, що зараз сили оборони ретельно займаються підготовкою до контрнаступу, щоб він був беззастережно успішним.