Шмигаль розповів, коли ЗСУ розпочнуть контрнаступ [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що українські сили оборони ретельно готуються до майбутнього контрнаступу і почнуть його тоді, коли для цього буде "відповідний час", щоб "продемонструвати успіх". Про це пише Sky News.
Ми почнемо ... (контрнаступ ЗСУ, - ред.) коли буде відповідний час, коли він буде повністю готовий ... ми почнемо контрнаступ негайно, коли наше військове та політичне керівництво прийме рішення.
Прем'єр-міністр додав, що зараз сили оборони ретельно займаються підготовкою до контрнаступу, щоб він був беззастережно успішним.
Ми готуємося дуже ретельно, тому що це дуже важлива операція, і ми розуміємо, що ми маємо продемонструвати успіх у цій операції нашому суспільству, нашим партнерам, усьому світу та нашому ворогові.
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