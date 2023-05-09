Річниця початку звільнення Зміїного. Цими днями, рік тому наші спецпризначенці - розпочали спецоперацію з деокупації острова у Чорному морі. Контроль над ним ворог встановив 24 лютого. А звільнення тривало цілих 4 місяці. Як це було? Хронологію подій проаналізував Даніїл Снісар.

Події навколо Зміїного почали розгортатися у перші години повномасштабного вторгнення росії. Ще зранку 24 лютого, ситуація біля острова була спокійною. А вже ближче до опівдня - ворог надіслав нашим прикордонникам повідомлення.

Якщо ви відмовитесь від участі в братовбивчій війні і виберете правильну сторону, то у вас буде можливість гідно влаштувати ваше життя на "гражданці", чи продовжити службу у збройних силах рф.

Ці повідомлення прикордонники проігнорували. Далі ворог почав погрожувати - вогневим ураженням. Навколо острова замайоріли прапори російських військових суден, серед яких був і флагманський крейсер "Москва". Він був центром управління флотом та авіацією. Саме ті години стали найважчими для українських службовців. Ворог атакував з неба та артилерії. Того ж дня, під вечір відбувся легендарний діалог між окупантами та нашими прикордонниками.

Зміїний острів, я російський корабель. Повторюю, пропоную скласти зброю, інакше по вам буде здійснено удар. Як зрозуміли мене, прийом! - Російський воєнний корабель, іди на ..й!

Цей вислів на віки закарбувався у пам'яті українців, та й усього світу загалом. Послання у відомому напрямку - стало символічним для країни, як гасло цієї війни. Далі - окупанти взяли у полон прикордонників і окупували сам острів, розташувавши там значну кількість техніки.

Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки Міноборони:

Там знаходилась дуже потужна військова система ППО, яка в принципі блокувала підхід будь-якої нашої авіації. Там же розміщувалися системи "Град" та "Торнадо-Г", які могли спокійно знищувати будь-які обєкти на узбережжі та завадити будь-якому судноплавству.

Знаковим у хронології подій видалося 13 квітня. Цього дня крейсер "Москва" опинився лише в 120 кілометрах від українського узбережжя. Що дало можливість - завдати по ньому удару. Що і було зроблено - двома ракетами "Нептун", російський флагман відправили на дно.

"Москва" перший - дві пробоїни, гвинт став, зарився, ляже на бік. Повтрюю, ляже на бік. Батарея пошкоджена. Підтверджую пробоїни нижче ватерлінії.

Олексій Неїжпапа, командувач військово-морських сил ЗСУ:

Крейсер-вбивця авіаносців. Їхня стихія це океан. В Чорному морі такому кораблю робити нічого. Вони його втратили.

Ця подія, вочевидь, налякала окупантів, змусивши усі їхні кораблі відійти подалі від українського узбережжя. По суті, це залишило загарбників на Зміїному без вогневої відтримки. Тоді Україна почала операцію зі знищення військової техніки противника на Зміїному. 26 квітня ударом з безпілотника ліквідували пункт управління рашистів та ЗРК.

Наші Збройні сили продовжили удари по позиціям ворога на острові. Протягом кількох днів - знищили майже всю техніку і близько півсотні ворожих солдат. На початку травня - катери "раптор", якими росіяни вивозили поранених та загиблих - знищили з "Байрактарів". 7 травня - чергового удару по ворожим цілям завдали наші винищувачі.

А вже наступного дня розпочалась десантно-штурмова операція.

Позивний "Шаман", командир підрозділу спецпризначення ГУР МО:

Всі розуміли, що то важка операція і ніхто не міг дати задню, не знайшлося того, хто скаже "ні". І все!

Звільняти острів взялися спецпризначенці підрозділів ГУР та бійці групи Альфа. І погода їм у цьому не сприяла - було сонячно.

Євген Соловйов, командир екіпажу вертольота:

Нас побачать і почують на відстані раніше ніж ми зможемо виконати вогневе ураження по острову. І це було найскладніше, тому що ми виглядали - 8 вертольотів, як на долоні.

Спецпризначенці успішно десантувалися. І рушили на росармійців. Ворог постійно переміщувався по території острова.

Росіяни вели активний вогонь. Наші військові стріляли з гранатометів у відповідь та закидували росармійців ручними гранатами. Втрати були з обох сторін. Українське командування ухвалило рішення - евакуюватися. Протягом наступних кількох діб - наші Збройні сили завдавали ударів по ворожим цілям у морі. У такий спосіб, повністю залишили рашистів без логістики.

Противник відмовився від задач утримання цього острова.

У червні - вогневе ураження острова нашими ракетами та артилерією тривало чи не щодня. І вже 30 числа росіяни - втекли зі Зміїного. Зо три десятки наших прикодронників - залишаються досі у полоні загарбників.