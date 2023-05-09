У вівторок, 9 травня, в ефірі "Єдиних новин" на телеканалі "Інтер" голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов розповів про ситуацію у Харківській області станом на ранок.

Він зазначив, що 8 травня відбувся масований удар по околицях міста, це був Харківський район, населений пункт Коротич, по якому прилетіло фактично 6 ракет.

"Так само мали один ракетний удар по населеному пункту Солоницівка і ще один у Цапівці", - додав він.

Всі ракети влучили у землю. Цілили вони, напевно, по нашій транспортній інфраструктурі, тому що інших обʼєктів поруч, навіть цивільних, немає. Так само ворог завдавав ударів по тим населеним пунктам, які знаходяться на кордоні з рф. Близько 20 населених пунктів були під обстрілами. Били з танків, артилерії, були авіаудари.

"Таким чином ворог намагається вдарити по позиціях наших військових, щоб покращити своє положення на цих напрямках. Однак успіхів ворог не має, несе втрати й відступає", - підсумував Синєгубов.