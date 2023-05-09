Початок нової традиції. Відсьогодні щороку 9-го травня - за указом президента - Україна відзначатиме День Європи замість Дня перемоги над нацизмом. Останній пропонують перенести - на 8 травня, як у всьому цивілізованому світі. Чи готові українці до нововведень і що на це кажуть? Юрій Куций чув.

Прощавай день "побєдобєсія". 9 травня - Україна більше ніколи не проводитиме парадів та не покладатиме квітів невідомим солдатам. Цього дня ми тепер святкуватимемо - День Європи. Відповідий Указ напередоднні підписав президент Володимир Зеленський. А День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні - гарант запропонував святкувати з усім цивілізованим світом 8 травня. Законопроект як невідкладний внесений до парламенту.

Володимир Зеленський, президент України:

Ми будемо вшановувати нашу історичну єдність - єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм. Єдність, що наближає мир.

Останнє слово тепер - за Верховною радою. Документ мають підтримати депутати. Більшіть українців в їх одностайності - не сумніваються. Кажуть, вторгнення Росії в Україну - значно змінило ставлення до "радянського Дня Перемоги".

- Восьмого травня - це в нас не День перемоги, а день примирення і памʼяті про загиблих. Нацизм перемогли, а рашизм поки що ні. Сподіваюся, скоро буде друге свято.

- Только девятого, потому что победа наступила в нашей стране девятого.

- Я святкуватиму 8 травня, тому що в нашій країні так заведено тепер.

- День Европы тоже не плохо.

- Нехай буде День Європи, а не перемоги.

Міфи щодо святкування Дня перемоги у Другій світовій війні - 9-го травня розвінчують й історики. Кажуть, дата дев'ятого травня обрана була виключно з ідеологічних міркувань.

Владислав Гриневич, доктор політичних наук, історик:

Ви думаєте Сталін пояснював радянському народу чому це так? Ні, він нічого не пояснював. Він просто призначив наказом це дев'яте травня як день перемоги. Справа в тому що наприкінці війни в травні місяці 45-го року в напрямку Берліна рухалося дві потужні армії одна з заходу, це наші союзники і зі сходу червона армія. Підписували капітуляцію першими союзники 7-го травня, штаб квартира Ейзенхауера в Реймсі. А в Камфорсті Жуков наступного дня, восьмого травня безоговорочну капітуляцію і власне на цьому війна закінчилася.

Після Другої світової війни в радянському союзі божеволіли від перемоги, в Європі ж почалися зовсім інші процеси.

Владислав Гриневич, доктор політичних наук, історик:

Після закінчення Другої світової війни Європа почала об'єднуватися і почала вона спочатку обєднуватися не так як політично, а економічно. Вони почали створювати об'єднавчі концерни, от був один із міністрів капіталістів тобто людей, які цим опікувалися Шумна і от на честь його 9-го. Вони почали відзначати і врешті решт це свято перетворилося на свято Обʼєднаної Європи. Мені здається дуже логічним в Україні після дня пам'яті тих хто загинув під час Другої світової війни, внеску України в цю перемогу, відзначати день об'єднаної Європи.

Про зміну цінностей українців говорить й свіже соцопитування від Київського міжнародного інституту соціології. У 2010 - 9 те травня було одним з найбільш важливих свят для 58% населення. До 2021 року його популярність впала вдвічі і вже тільки 30% вважали його найбільш важливим святом. А у 2023 залишилося тільки 13% прихильників цього свята.