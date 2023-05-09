У службі зазначають: у запорізьких медзакладах крові та її компонентів наразі вистачає.

Один донор може врятувати життя трьох людей. Переконують медики. І кажуть, що з початком великої війни питання стало ще актуальнішим. Оскільки потреби у донорській крові - значно збільшились. Яка ситуація у прифронтовому Запоріжжі - дізналася Інна Гогой.

В обласному центрі служби крові черга до реєстратури. Чимало людей відклали усі свої ранкові клопоти та прийшли сюди заради доброї справи. Хтось здаватиме кров вперше, а дехто вже має досвід та донорський стаж.

Олена Павлюк, жителька Запоріжжя:

У мене, вважаю себе здоровою людиною, чому б і ні. Не вперше донор. Це не тільки у військовий час, а і в мирний час потрібно здавати кров, це ніколи не завадить.

Перед тим, як сісти у донорське крісло, треба не лише зареєструватися, а ще здати аналіз на групу крові та рівень гемоглобіну. Потім пройти медогляд у терапевта.

Світлана, терапевтка:

Донором може бути людина, яка досягла віку 18 років, не має медичних протипоказань, витримала певну дієту перед кроводачею, не приймає ніяких ліків.

Останній крок перед процедурою - солодкий перекус. Усіх донорів традиційно запрошують до буфету. В меню - чай із цукром та печиво. 35-річний Костянтин уже пройшов усі ці етапи та чекає своєї черги біля процедурного кабінету. Цього разу він здаватиме кров усімнадцяте. Згадує, вперше потрапив до центру 4 роки тому.

Костянтин Батрак, житель Запоріжжя:

Я не знав багато речей, я там почитав що можна їсти, що нельзя їсти, і я вирішив не їсти. Прийшов натощак здавати, в мене запаморочення було, ну тут професіонали, вони мене швидко до тями привели і сказали більше так не роби, бо ми в тебе більше кров не візьмемо, ну я це так сприйняв, як челендж. Наступного разу вже підготувався, прийшов і з того разу я вже регулярно здаю.

Зараз Костянтин впевнений: здорова людина, яка правильно підготувалась до процедури, жодного дискомфорту під час кровозабору не відчує. А от 450 мілілітрів життєво-важливої рідини можуть врятувати навіть не одну людину.

Костянтин Батрак, житель Запоріжжя:

Одна донація, вона допомагає трьом людям, по-перше. Це стимулює турбуватись про власне здоров'я, і тому донори зазвичай самі себе мотивують таким чином слідкувати за своїм здоров'ям.

Медики нагадують, до здавання крові слід готуватися заздалегідь. Щонайменше за дві доби відмовитись від алкоголю. Напередодні дотримуватись дієти.

Олена Боловінова, завідувачка відділу комплектування донорських кадрів Запорізького обласного центру служби крові:

Будь-який відварений гарнір: картопля, макаронні вироби на воді без додавання якого-небудь масла, відварена курка та яловичина, відварена ковбаса молочна, хліб з медом, варення, бубліки, сухарики, солодкий чай, яблоки.

У службі зазначають: у запорізьких медзакладах крові та її компонентів наразі вистачає. Але їх потрібно своєчасно оновлювати.

Олена Боловінова, завідувачка відділу комплектування донорських кадрів Запорізького обласного центру служби крові:

Наші заклади охорони здоров'я кожен день забепезчуються компонентами крові. Але ж люди, які мають групи крові з негативним резусом потрібні нам. Агітацію донорів ми проводимо кожен день, тому що потрібно нам оновлення.

Працівники центру кажуть, зазвичай, щоб не створювати ажіотажу, запрошують по кілька донорів. Зараз найактивніше здають кров молоді чоловіки. Тим, хто збирається робити це вперше, медики радять зателефонувати до закладу напередодні. Щоб точно знати всі нюанси процедури та які групи крові наразі необхідні.