Європейський парламент у вівторок, 9 травня, проголосував за продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік. Про це повідомляється на сайті Європарламенту. "За" проголосували 537 євродепутатів, "проти" - 42, утрималися - 38.

Призупинення тарифів стосується фруктів і овочів, на які поширюється система вхідних цін, а також агропродукції та продуктів її переробки, на які поширюється дія тарифних квот.

Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС з 1 січня 2023 року промислова продукція підпадає під нульове мито, тому її не включено до нової пропозиції.

Доповідач, депутатка Європарламенту Сандра Калнієте заявила:

Я рішуче підтримую відновлення заходів лібералізації торгівлі, які зараз допомагають забезпечити продовження української торгівлі в умовах жорстокої війни, спричиненої Росією. Ці заходи мають ключове значення для посилення стійкості України, оскільки ми працюємо над поступовою інтеграцією України до внутрішнього ринку ЄС. Наша солідарність з Україною є послідовною, прозорою та непохитною, і її ще більше підкріпив статус кандидата на вступ України до ЄС. Майбутнє України в Європейському Союзі.

Після схвалення Радою ЄС цей закон буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС і застосовуватиметься наступного дня після публікації.

У травні 2022 року Євросоюз на рік скасував мита та квоти на український експорт. У лютому 2023 року Київ попросив ЄС продовжити безмитну торгівлю до кінця 2024 року.