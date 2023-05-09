Шмигаль анонсував чергові зміни у правилах оборонних закупівель [ Редагувати ]
Кабмін продовжує змінювати систему та правила оборонних закупівель в Україні. На час воєнного стану вони будуть розділені на дві групи.
Про це повідомляється в Telegram-каналі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
За його словами, до першої групи буде відноситись зброя, техніка й інша продукція оборонного призначення. Інформацію про ці закупівлі залишать закритою.
"Друга група - це, наприклад, продукти харчування для нашої армії. Відтепер замовник буде заздалегідь оприлюднювати оголошення про таку закупівлю, і це оголошення включатиме інформацію про орієнтовні обсяги, умови та терміни поставок", - написав Шмигаль.
Він також зауважив, що в електронній системі будуть оприлюднюватися звіти про закупівлю, якщо вона укладалася без електронної системи.
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