Кабмін продовжує змінювати систему та правила оборонних закупівель в Україні. На час воєнного стану вони будуть розділені на дві групи.

Про це повідомляється в Telegram-каналі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

За його словами, до першої групи буде відноситись зброя, техніка й інша продукція оборонного призначення. Інформацію про ці закупівлі залишать закритою.

"Друга група - це, наприклад, продукти харчування для нашої армії. Відтепер замовник буде заздалегідь оприлюднювати оголошення про таку закупівлю, і це оголошення включатиме інформацію про орієнтовні обсяги, умови та терміни поставок", - написав Шмигаль.

Він також зауважив, що в електронній системі будуть оприлюднюватися звіти про закупівлю, якщо вона укладалася без електронної системи.