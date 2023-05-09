Зеленський про спецтрибунал для рф: маємо довести, що агресор помилявся в усьому [ Редагувати ]
У вівторок, 9 травня, президент України Володимир Зеленський виступив на онлайн-саміті лідерів держав Core Group зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
"Маємо довести, що агресор помилявся в усьому! Не лише у своїх військових розрахунках, не лише у тому, як він оцінював наше лідерство, наші державні та економічні системи. Але й у тому, як він оцінював наше ставлення до справедливості", - сказав Зеленський.
Президент зазначив, що "наші цінності для нас - справжні, і ми будемо їх захищати".
"А отже, ми зробимо все можливе, щоб головний винуватець цієї агресії та всі його спільники були притягнуті до відповідальності за все скоєне ними - без виключення!
Передусім це стосується злочину агресії", - додав глава держави.
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