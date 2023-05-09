Федеральний суд Манхеттена визнав винним колишнього президента США Дональда Трампау справі про спробу зґвалтування письменниці та журналістки Джин Керрол.

Про це повідомляє CNN.

Присяжні визнали, що Трамп дійсно зґвалтував Керрол у роздягальні універмагу на Манхеттені в 1996 році.

Колишній президент США також повинен буде виплатити Керрол 2 мільйони доларів компенсації за зґвалтування. А ще Трампа визнали винним у наклепі, коли він заперечував цей інцидент - і присудили ще 3 мільйони доларів компенсації на користь Керол.