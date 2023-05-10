У Миколаївській області можуть лунати вибухи [ Редагувати ]
У середу, 10 травня, недалеко від Снігурівки Миколаївської області можуть лунати вибухи. Про це повідомляється у Telegram-канал голови Снігурівської міської військової адміністрації Івана Кухти.
Проводитимуться планові знищення вибухонебезпечних предметів.
Як відзначив Кухта, планові знищення вибухонебезпечних предметів проводитимуться з 11:00 до 12:00 на полігоні, що розташований за 3 кілометри від Снігурівки.
Просимо вас, жителі та гості міста, враховувати це при плануванні свого дня. Бережіть себе та піклуйтеся про власну безпеку.
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