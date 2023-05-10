У середу, 10 травня, недалеко від Снігурівки Миколаївської області можуть лунати вибухи. Про це повідомляється у Telegram-канал голови Снігурівської міської військової адміністрації Івана Кухти.

Проводитимуться планові знищення вибухонебезпечних предметів.

Як відзначив Кухта, планові знищення вибухонебезпечних предметів проводитимуться з 11:00 до 12:00 на полігоні, що розташований за 3 кілометри від Снігурівки.