Протягом останньої доби на напрямку Бахмуту було зафіксовано 28 випадків військових бойових дій та 524 ворожі обстріли. В результаті яких було знищено 203 ворожих бійців, поранено 216 та ще 5 взято в полон.

Про це повідомляє речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий під час телемарафону "Єдині новини".

За даними представника штабу операції Об'єднаних сил, за останню добу на напрямку Донбасу загалом відбулися 524 обстріли з боку росіян.

"Тому розмови їхні про якісь снарядний голод - це фейк. 28 боєзіткнень відбулося, 10 авіанальотів, 203 окупантів знищено, 216 було поранено і п'ятеро потрапили в полон. Також було знищено 11 БМП, два бронетранспортери, легкий артилерійський тягач, п'ять польових складів з боєприпасами й один БПЛА типу "Зала", - повідомив речник, додавши, що ситуація на цьому напрямку складна, однак контрольована Силами оборони.

Відповідаючи на запитання, що стоїть за заявами ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина про вихід із Бахмута, Череватий зазначив, що за цим стоїть військова катастрофа.

"Військова катастрофа стоїть за цими заявами. Тому що якщо американські джерела оцінюють в 100 тисяч втрати на цьому напрямку пораненими й вбитими, вбитими 20 тисяч - це ще дуже консервативний підрахунок. Якщо щодоби вони втрачають не менше 100 вбитими, а останнім часом і більше, й не мають джерела поповнення, як раніше було з російських в’язниць, це зрозуміло, що їхня безславна історія там може закінчитись", - сказав речник.

А відтак, за словами Череватого, людина, яка мріяла про якусь військово-політичну суб’єктність, яка мріяла, що вона "буде лендлордом і наріже якісь землі в окупованих територіях, і взагалі на багато що буде впливати", тепер вимушена відрапортувати, чому не вдалось цього досягнути й захопити те, що було обіцяно.

Речник водночас зазначив, що "вагнерівці" поки що становлять атакуючу більшість на цьому напрямку, проте через великі втрати все більше змушені задіювати підрозділи регулярного війська окупантів.