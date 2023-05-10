У Стамбулі обговорюють продовження "зернової угоди" на два місяці - глава МЗС Туреччини [ Редагувати ]
На зустрічі заступників міністрів оборони Туреччини, росії, України та ООН у Стамбулі обговорюється продовження "зернової угоди" на два місяці.
Як повідомляє Daily Sabah, про це сказав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.
"Зустріч між делегаціями Туреччини, Росії, України та ООН у Стамбулі зосереджена на продовженні чорноморської зернової ініціативи ще на два місяці", - сказав Чавушоглу.
Очікується, що на зустрічі буде обговорено низку питань, у тому числі евакуацію деяких кораблів під прапором Туреччини та подробиці продовження "зернової угоди", а також її важливість для сприяння стабільності в Африці.
по темі
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав указ, згідно з яким пшениця, кукурудза і ячмінь, які ввозяться до країни, обкладатимуться митом у розмірі 130%. Нульове мито на ці товари перестане діяти з 1 травня
Країни Заходу надали Україні допомогу, яка дозволить їй деокупувати території. Але не можна недооцінювати підготовку росії
Україна розраховує отримати політичне запрошення до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня
Міністр аграрної політики Микола Сольський розповів, що заборона Єврокомісії на ввезення кількох видів української агропродукції в пʼять країн ЄС може бути продовжена, і зараз він та його підлеглі роблять все, щоб уникнути цього та добитися відміни ембарго. Про це міністр заявив в ефірі телемарафону
У вівторок, 9 травня, в ефірі "Єдиних новин" на телеканалі "Інтер" експертка з євроінтеграції мережі "АНТС", Марія Голуб розповіла про те, наскільки знаково те, що Україна відтепер святкуватиме День Європи 9 травня