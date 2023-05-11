Трамп не захотів визнати путіна воєнним злочинцем і на додачу назвав його "розумним" [ Редагувати ]
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Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відмовився називати російського диктатора володимира путіна воєнним злочинцем. На його думку, це може зашкодити можливим переговорам.
Про це повідомляє CNN.
Під час зустрічі із виборцями в CNN hall Трамп відповідав на їхні запитання, які, зокрема, стосувалися й війни в Україні.
Як продають журналісти, Трамп, який сказав що зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і президентом росії володимиром путіним і закінчить війну "за 24 години", не сказав, чи вважає путіна воєнним злочинцем додав, що це нібито "слід обговорити пізніше".
"Якщо ви скажете, що він воєнний злочинець, буде набагато складніше укласти угоду, щоб це припинилося", - заявив Трамп.
За його словами, якщо визнати путіна воєнним злочинцем, то люди диктатора "схоплять і стратять, а він буде боротися набагато сильніше, ніж за інших обставин".
Також екс-президент США назвав путіна "розумним хлопцем", але сказав, що той "зробив величезну помилку".
"Звичайно, він розумний. Вони хочуть, щоб ви сказали, що він дурна людина. Він не дурна людина і дуже хитрий. На мою думку, Путін зробив серйозну помилку", - вважає Трамп.
Коли його попросили уточнити, що він має на увазі, той сказав: "Його помилкою було те, що він увійшов туди. Він би ніколи не увійшов, якби я був президентом", ймовірно, маючи на увазі вторгнення росії до України.
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