"ЄС підготує мільйон снарядів та понад 1000 ракет для України" - Боррель [ Редагувати ]
Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейському союзі підготують для України 1 млн снарядів 155 мм. Також ще понад одну тисячу ракет.
Про це він сказав на Європейській конференції з питань оборони та безпеки.
За його словами, сумарна допомога Україні з боку країн та організацій ЄС становить 16 мільярдів євро.
Перший транш становив 500 мільйонів євро. Сьогодні ми наближаємось до шести тисяч мільйонів євро. Разом країни та організації ЄС надали допомоги на 16 мільярдів євро, і це не кінець.
Він розповів, що ЄС вже підготував понад 17 000 українських військових і планує, що до кінця року ця кількість досягне 30 000.
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